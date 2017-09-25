طالب مجلس الشورى، رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة على أن يشمل جميع العاملين في الميدان.
وشدد المجلس على ضرورة تنسيق رئاسة الهيئة مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع.
ودعا إلى ضرورة توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.وفق “أخبار 24”.
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