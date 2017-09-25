زار الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام إحدى المدارس الابتدائية، وقام بتلقين طلاب الصف الأول سورة الفاتحة.
وأظهر مقطع فيديو الشيخ السديس وهو يجلس بين الطلاب ويلقنهم سورة الفاتحة، وذلك من خلال قراءة آية من السورة ومن ثم يقوم الطلاب بترديدها من بعده.
وقال عدد من متداولي الفيديو إن الزيارة كانت لمدرسة ابن عامر الابتدائية التابعة لتعليم محافظة الطائف.وفق”أخبار 24″.
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