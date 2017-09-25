أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير قرارا بتعيين السيدة إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي، وهو الأول من نوعه على مستوى أمانة المنطقة الشرقية.
وأوضح الجبير أنه تقرر استحداث قسم الخدمات النسائية في بلدية الخبر يرتبط مباشر برئيس البلدية، وتعيين الغامدي لرئاسته، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.
من جهتها، أعربت إيمان الغامدي عن بالغ شكرها وتقديرها على هذه الثقة، مؤكدة أنها ستكون لها حافزا لتطوير العمل البلدي في بلدية محافظة الخبر من خلال القسم النسائي وتقنية المعلومات.وفق “أخبار24”.
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