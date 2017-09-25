قام مدير الدفاع المدني بحائل اللواء ناصر النهاري، بتكريم الشاب خالد السويدي الذي أنقذ حياة طفل بعد أن علق طرف أحد السلالم الكهربائية بمجمع تجاري في مدينة حائل.
ونقل النهاري شكر وتقدير مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو للشاب البطل، واصفا ما قام به بالعمل البطولي والإنساني الشجاع.
من جانبه، أعرب خالد السويدي عن شكره لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل على تكريمه، مؤكدا أن ما قام به هو أقل ما يقدمه لوطنه ومجتمعه. وفق “أخبار24”.
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