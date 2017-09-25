قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إن توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية عادت إلى”الوجود” بعد أن دافع عنها مقدموها.
وأضافت الدكتورة الشعلان أنه تم التوافق في جلسة اليوم الإثنين على تأجيل التوصية للتقرير القادم بعد 3 أشهر.
وكان أعضاء المجلس الشعلان وعطا السبيتي، وعلى التميمي أكدوا في وقت سابق أن التوصية ستناقش في جلسة اليوم الإثنين، وذلك قبل أن ينفي المتحدث الرسمي باسم المجلس ذلك جملة وتفصيلاً.
وعادت الشعلان أمس الأحد للتأكيد بأن التوصية أدرجت رسمياً في جدول أعمال المجلس لمناقشتها اليوم الإثنين، واصفة “متحدث الشورى” بأنه مرتبك وغير دقيق، لتعود للتصريح اليوم بأن التوصية أجلت للتقرير القادم بعد 3 أشهر. وفق “أخبار 24”.
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