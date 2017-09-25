أكد مسؤول في إدارة نادي الشباب، أن ثقة اللاعبين مهزوزة في أنفسهم بعد سلسلة نتائج مخيبة تحت قيادة سامي الجابر الذي أقيل مؤخرا، بيد أن فوز الفريق البارحة على الاتفاق 3-2، سيساهم في استعادة اللاعبين لمعنوياتهم قبل استلام الأورغوياني دانييل كارينيو دفة القيادة رسميا الأسبوع المقبل.
وأعلن الشباب التعاقد مع كارينيو البارحة بعد إقالة سامي الجابر من منصبه قبل 8 أيام على خلفية سوء النتائج في أول 3 جولات من الدوري السعودي كان آخرها الخسارة من الباطن.
وقال المسؤول الشبابي -تحتفظ عين اليوم باسمه-: “ثقة لاعبي الشباب مهزوزة وبحاجة إلى رجل قوي وحاسم يرفع من معنويات اللاعبين ويعززها أثناء المباريات، اخترنا كارينيو لأنه الأفضل فنيا والأنسب ولديه القدرة على انتشال الفريق”. وفق “أخبار 24”.
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