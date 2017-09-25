أكد المحلل الرياضي عبد العزيز الغيامة، أن الدوري السعودي لا زال يبحث عن هوية، رغم مرور 4 جولات من عمر المسابقة التي يحمل لقبها فريق الهلال عن الموسم المنصرم.
وقال الغيامة خلال استضافته في برنامج كورة: «الدوري السعودي لا زال يبحث عن هوية، الأهلي فاز بصعوبة بالغة وكلاسيكو الخميس الماضي لم يرضِني».
وتابع المحلل الرياضي: «حتى هذه اللحظة لا يوجد دعم جماهيري والتأهل لكأس العالم أكبر حافز للجماهير للاستمتاع في المدرجات».
وتابع عبد العزيز الغيامة: « جماهير الأهلي والهلال غير راضية عن الأداء، والنصر متردٍّ جداً على مستوى الاستقرار الفني، أكثر من 4 مدربين مرشحون للإقالة، وأعتقد أن ما يحدث من إدارات الأندية يرتقي للعبث الفني».وفق”أخبار24″.
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