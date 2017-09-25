علمت “الرياض” أن عضو اللجنة الفنية في النصر صالح المطلق عقد اجتماعاً مع الحارس عبدالله العنزي أمس الأحد، وابلغه برفع الإيقاف عنه بعد معاقبته أكثر من 30 يوماً بالتدريبات الانفرادية صباحاً ومساء مع مدرب الحراس أحمد عبدالحميد، وسينتظم بالتدريبات الجماعية اليوم الاثنين.
من جهة أخرى اعلنت إدارة النصر غياب لاعب الوسط حسام غالي عن التدريبات لمدة عشرة أيام بعد أن أثبتت الأشعة تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية، وسيغيب عن مباراة فريقه أمام الشباب الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وقاد مدرب الفريق الأولمبي البرازيلي روجيرو موريس تدريبات الفريق الأول أمس خلفاً لابن جلدته المقال ريكاردو غوميز.وفق”أخبار24″.
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