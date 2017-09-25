انتقد المحامي والقانوني فهد بارباع أداء النادي الأهلي في الموسم الحالي كما حمل المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف مسئولية تواضع الأداء.
وقال بارباع لبرنامج أكشن يا دوري:” الفريق الأهلاوي من دون هوية والمدرب ريبيروف يتحمل ما يحدث بالفريق.. وأجانب الاهلي غير مؤثرين”.
وتابع:” الاهلي بالنسبة لي عشق ولا يوجد شخص يحقد على عشقه.. الفريق مع المدرب من دون هوية ولذلك أطالب برحيله”.
وتابع:” من الأحداث الأبرز في الجولة الماضية من الدوري السعودي هي إقالة غوميز التي تثبت أن طريقة الاختيار لم تكن جيدة و حادثة إداري الباطن في لقاء الاهلي “.وفق”أخبار 24″.
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