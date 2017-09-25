يعتقد المدرب الوطني سامي الجابر أن الجيل الحالي للكرة السعودية هو الأفضل مقارنة بجيل مونديالي 2010و2014.
وصرح مهاجم الأخضر السابق:” الوصول لنهائيات كأس العالم 2018 للمرة الخامسة انجاز كبير”.
وأكمل:”الجيل الحالي للمنتخب أفضل من جيل المنتخب في 2010 و2014″.
وأضاف:” المنتخب السعودي يحتاج لمباريات في أوروبا مع منتخبات قوية ليتم كسر الهيبة ومعرفة الإمكانيات”.
وتابع:” لا أعرف باوزا جيدا و لم أعاصره لكنه أسم كبير وتعيين ماجد عبدالله سيسهل المهمة بوجود منظومة كاملة”.وفق”أخبار24″.
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