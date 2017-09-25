قالت شركة الكهرباء إن الأخطاء في قراءة عدادات الكهرباء لا تتجاوز المعدلات الطبيعية، وهي حالات فردية، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى الظاهرة.
وأوضح رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس عبدالمعين الشيخ أن الشركة تصدر في شهر واحد تسعة ملايين فاتورة، 3.2 مليون منها في المنطقة الغربية، لذلك فإن وجود بعض الأخطاء لا يشكل ظاهرة.
وأبان أن الشرطة تعمل بصورة دورية على مراجعة قراءات العدادات، وإجراء التسويات اللازمة لأي مبالغ زائدة يتم تحصيلها وإعادتها لأصحابها، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه توجد لديهم أنظمة آلية ترصد وتسجل القراءات، وأنه في حال وجود عدم توافق فإن الأنظمة ترفض مباشرة تلك القراءات.وفق “أخبار24”
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