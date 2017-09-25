تدهورت الحالة الصحية للمسن السبعيني الموقوف بإصلاحية مكة المكرمة على خلفية بيعه للفاكهة عند الحرم المكي الشريف، وتم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر بمكة.
وأوضح نجل الموقوف وفقا لـ”سبق”، أن حالة والده الصحية تأزمت بسبب توقيفه، معربا عن خوف العائلة الشديد على حياته.
وأشار إلى أن سبب تراجع حالته الصحية يعود لغضبه الشديد من وضعه الحالي، إذ يبدو أنه امتنع عن تناول دواء الضغط بعد أن أخبروه أن مدة الاحتجاز 15 يوما.
ووجه نجل الموقوف الشكر للجهات المسؤولة لتمكين ذويه من زيارته والسماح لهم بتقديم ما يلزمه، مناشدا بالنظر في أمره وإطلاق سراحه نظرا لشيخوخته ولأمراضه المزمنة.
وكانت الجهات المختصة أوقفت المسن (75 عاما) بعد أن ضُبط من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة لقاصدي الحرم المكي عند خروجهم منه.
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