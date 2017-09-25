يواصل المقيم اليمني صالح حصد الشهادات العلمية في القرآن وعلومه، رغم عمله بأحد البوفيهات بالأحساء.
وتعود قصة صالح، إلى عشقه للتحصيل العلمي، حيث لم يكتف رغم عمله منذ صغره مع والده عاملا بأحد بوفيهات الأحساء بشهادة الثانوية العامة التي حصل عليها من اليمن، لكن واصل تعليمه وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الدراسات الإسلامية، ثم الماجستير في علوم القرآن من اليمن.
وبعد حصوله على تلك الشهادات عاد للأحساء وواصل العمل في البوفيه مع والده وأشقائه، لكن شغف العلم دفعه للسفر إلى السودان وحصل على درجة الدكتوراه في التفسير من جامعة أم درمان، ثم العودة مرة أخرى للعمل بالبوفيه.
وقال صالح، وفقا لـ”الحياة”، إنه تقدم لعدة جامعات سعودية للعمل بها وينتظر الرد، مشيرا إلى أن حلم طفولته هو الحصول على الدكتوراه والعمل بها في أي صرح تعليمي بالمملكة، لافتا إلى أن كثيرا من الزبائن يعلمون شهادته وينادونه “يا دكتور”.وفق “أخبار 24”.
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