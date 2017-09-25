أعلنت إدارة مستشفى برجيل بأبو ظبي، اليوم الإثنين، وفاة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، الشهيرة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم”، إثر أزمة صحية تسببت في اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.
وأوضحت المستشفى، أن الفتاة إيمان كانت تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أن الفتاة استسلمت في حربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.
ووجهت إدارة المستشفى تعازيها لأسرة إيمان، داعية للفقيدة بالرحمة، لافتة إلى أنه سيتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل.وفق “أخبار 24”.
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