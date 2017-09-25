وجهت وزارة الصحة الإدارات التابعة لها بالمناطق والمحافظات بمتابعة البلاغات التي ترد حول بيع وجبات محظورة بالمقاصف المدرسية، وذلك من خلال 9 خطوات.
وكان وكيل وزارة الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار دعا أولياء الأمور بالتبليغ الفوري عن أي مدرسة تقدم الشيبس والغازيات لأطفالهم، وذلك من خلال الاتصال على رقم الصحة 937.
وأبانت الوزارة أن الخطوات والآليات الواجب اتباعها لمتابعة البلاغات تبدأ بإحالة البلاغ لمنسق البرنامج بالمنطقة أو المحافظة، ومن ثم تحويله إلى المركز الصحي المختص، وزيارة المشرف للمدرسة للتأكد من المخالفة.
وقالت الوزارة وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه في حال عدم وجود مخالفة يتم إغلاق البلاغ في الحال، أما إذا تم رصد وجود مخالفة يتم إشعار المدرسة خطياً بذلك وإلزامها بإزالتها، وتتم زيارة المدرسة من قبل المركز الصحي في اليوم العاشر للتأكد من إزالة المخالفة.
وأضافت أنه في حال التأكد من إزالة المخالفة يتم إغلاق البلاغ، وإذا كانت لا تزال قائمة يتم مخاطبة مدير عام التعليم بالمنطقة أو المحافظة لإبلاغه بعدم إزالة المخالفة على أن يتضمن الخطاب تاريخ المخالفة والإجراءات المتبعة، ومن ثم يتم إغلاق البلاغ.وفق”أخبار 24″.
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