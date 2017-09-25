ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض البطالة في برنامج “ساند” لا يقل عن مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن عمل، بشرط ألا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه العمل.
وأوضحت المؤسسة أن إعانة البطالة تصرف لمن فصل من عمله لسبب خارج عن إرادته، على أن يتم الصرف لمدة 12 شهراً متصلة أو منفصلة في كل مرة من مرات الاستحقاق.
وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من راتب الشهور الثلاثة الأولى، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. وفق”أخبار 24″.
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