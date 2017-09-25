أكد مصدر مسؤول في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، إقامة مباراة كأس ولي العهد بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس، بعد تغيير مسمى البطولة التي كانت تحمل اسم “كأس السوبر”.
وأوضح المصدر وفقاً لـ “عين اليوم”، أن المباراة ستقام كما كان مقرراً لها حتى بعد تغيير مسماها بقرار من هيئة الرياضة، مضيفاً أنها ستقام في المملكة لكن موعدها سيحدد لاحقاً.
يذكر أن مباراة السوبر بين الهلال والاتحاد كان مقرراً إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يناير المقبل، لكن قرار تغيير مسمى البطولة إلى كأس ولي العهد جعل من اللازم إقامتها داخل المملكة.
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