كشف المشرف العام على نادي الفيحاء محمد الدهش، حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات مع مدرب فريق الشباب السابق سامي الجابر لتولي تدريب الفريق، نافياً ما تردد بهذا الشأن.
وأكد الدهش في تصريحات إذاعية أمس (الأحد)، أنه لا صحة لوجود مفاوضات مع الجابر، مضيفاً أن المدرب الروماني جالكا يقوم بعمل جيد، ويحظى بثقة الإدارة وأعضاء الشرف.
يذكر أن سامي الجابر قد أقيل من منصبه كمدرب لنادي الشباب الأسبوع الماضي؛ بسبب سوء النتائج وأعلن النادي تعاقده معالأورجواياني دانيال كارينو لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً له. وفق “أخبار24”.
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