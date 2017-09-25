أكدت الإدارة العامة للمرور أن الحالة الوحيدة التي يحتسب فيها مخالفة قطع الإشارة بقيمة 3 آلاف ريال عند الالتفاف يميناً والإشارة حمراء، هي عندما يكون هناك مثلث تم تجاوزه.
وأوضح المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ “عكاظ”، أنه في حالة وجود مثلث بزاوية التقاطع، فيجب على مَن يريد الالتفاف يميناً، السير عبر المخرج الذي قبله، لافتاً إلى أن الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطعاً للإشارة.
وأشار الربيعان إلى أن ضوابط الالتفاف إلى اليمين باقية كما هي ولا توجد تغييرات عليها، وأهمها التوقف أولاً للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر، والالتزام بأخذ المسار الأيمن إذا كان الطريق رئيساً ولا يوجد فيه طريق خدمة، أما إذا كان هناك طريق خدمة فيتم الالتفاف عبره. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج