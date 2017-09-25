احتفل مريض منوم داخل غرفة عمليات بأحد المستشفيات على طريقته الخاصة باليوم الوطني الـ87 للمملكة، بعدما طلب من الطبيب المعالج له إمهاله لحظات من أجل ترديد كلمات أغنية “عاش سلمان” قبل إجراء العملية الجراحية له.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الطبيب وهو يستعد لإجراء العملية لأحد المرضى قبل أن يطلب منه الأخير التمهل لغناء “عاش سلمان”، وهو ما استجاب له الطبيب وردد مع المريض كلمات الأغنية. وفق “أخبار 24”.
https://www.youtube.com/watch?v=xKG8WLCWi1U
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