أعرب عدد من المراجعين والمراجعات لمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، عن استيائهم من انتشار القطط داخل ممرات المستشفى، مبدين غضبهم من عدم تحرك الإدارة لإنهاء هذا الأمر.
وقال مراجعو المستشفى، وفقاً لـ”المدينة”، إن مشهد القطط داخل المستشفى مقزز للغاية؛ حيث توجد داخل الممرات وكل أقسام المستشفى، مشيرين إلى أن المشهد ليس جيداً كون المستشفى يقع على بعد أمتار من المسجد النبوي.
وأضافوا أن القطط تستقبل المرضى من لحظة دخول البوابات، موضحين أن القطط متكدسة منذ عدة أيام داخل المستشفى، مرجعين سبب انتشارها إلى تقصير الإدارة وعدم اهتمامها بنظافة المستشفى.
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