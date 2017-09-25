عرض أحد بائعي الفاكهة بضاعته للبيع مجاناً بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ87 للمملكة، وإهداء منه للمرابطين بالحد الجنوبي، ليتسابق الزبائن على أخذ بضاعته التي اختفت في ثوانٍ معدودة.
وأظهر المقطع البائع وهو يقف على بسطته التي امتلأت بالفواكه، وارتدى شعار المملكة وقال بصوت عال: “كل شيء بلاش لعيون الوطن”، ليندفع الزبائن لأخذ الفواكه من على البسطة التي أصبحت فارغة في لمح البصر. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج