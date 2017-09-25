اشترط مواطن يملك شقة في عقار بحي العوالي في الرياض، على الراغبين في استئجارها عدم تركيب “الدش” داخل الوحدة السكنية، مرجعاً السبب إلى إيمانه الكامل بأهمية الابتعاد عن التليفزيون، وأن دفع الآخرين لذلك هو أمر بمعروف ونهي عن منكر.
وقال المواطن ويدعى أبوعبدالرحمن وفقاً لـ”عين اليوم”، إن آخر مرة شاهد فيها التليفزيون كان قبل 20 عاماً ومن وقتها وهو يشعر بارتياح كبير للغاية؛ ما دفعه إلى اشتراط عدم تركيب الدش على الراغبين في السكن عنده، لافتاً إلى أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه.
وأضاف أن السبب في الشرط هو من باب التعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى أنه سيرفض أي ساكن لا يلتزم بهذا الشرط وإن بقيت الشقة لسنوات طويلة دون مستأجر أو فارغة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه متفائل للغاية بإيجاد مَن يقبل بهذا الشرط.
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