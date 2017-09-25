طلب الكابتن طيار عبدالله الغامدي، الذي قاد إحدى الرحلات المتجهة إلى مدينة الباحة، من أحد الركاب على متن الطائرة ترك مقعده والجلوس بجانبه في قمرة القيادة، وكان هذا الراكب هو والده.
ووثق الغامدي من خلال مقطع فيديو سعادته واعتزازه بوجود والده معه مصادفة على متن الطائرة، مؤكداً أنه والده صاحب الفضل عليه بعد الله، سبحانه وتعالى، في وصوله إلى ما هو عليه.
وأظهر مقطع فيديو الكابتن طيار عبدالله الغامدي، وهو يتوجه من كابينة القيادة إلى مكان تواجد والده ليعرف متابعيه عليه، ويصطحبه معه إلى الكابينة ويمازحه قائلاً: “هيا قد بنا الطائرة إلى الباحة”.
واعتبر الغامدي أن وجود والده معه في الرحلة، يمثل له أسعد لحظات حياته، سائلاً الله أن يمن عليه بالصحة والعافية.
وفق “أخبار 24”.
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