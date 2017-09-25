روى رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي قصة حدثت له قبل 50 عاماً في مدينة زيورخ السويسرية، علمته أهمية الوقف وأن تكون قيمته عطاء حقيقياً يساعد على تلبية احتياجات الموقوف لهم.
وأوضح تسجيل صوتي تضمن قراءة لمذكرات “الراجحي”، أن تأدية بعض الأعمال التجارية اقتضت سفره إلى مدينة زيورخ شمال سويسرا قبل 50 عاماً، مبيناً أنه خلال سكنه في أحد الفنادق هناك شاهد عمارة كبيرة بلغ ثمنها حينها أكثر من 20 مليون ريال ما دفعه للسؤال عنها، حيث أجابه جيران تلك العمارة بأنها “وقف”.
ولفت إلى أن الشيء الذي زاد من تعجبه أن العمارة وقف على “كلبين”، موضحاً أن تلك القصة علمته أهمية العطاء بأن يكون الوقف حقيقياً فاعلاً ينقذ الإنسان في احتياجاته الحسية والمعنوية، طمعاً في عفو من رب كريم.وفق “أخبار 24”.
في تجارب الآخرين تجربة ملهمة لك ..
حتى وإن كانت تجربة عكسية!،
قصة وقفت عليها بنفسي
قبل أكثر من خمسين سنة، وفي زيورخ: pic.twitter.com/1P1W8QKK6r
— سليمان الراجحي (@S_a_rajhi) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧
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