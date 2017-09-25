أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن الاحتفالات التي ظهرت عليها المملكة خلال اليوم الوطني كانت رسالة واضحة للمشككين والمغرضين، لافتاً إلى أن المواطنين ارتدوا اللون الأخضر طواعية من أنفسهم في رسالة واضحة لمن يتربصون بالوطن.
وقال المغامسي في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” في أول حلقة بعد عودة البرنامج من التوقف، إن المواطنين احتفلوا باليوم الوطني طواعية حتى يلجموا أفواه المرجفين، ويردوا على المبغضين والحاسدين، مشيراً إلى أن الناس حاولوا التعبير عن محبتهم للوطن بوضوح وجلاء، وأنه لم يكن هناك شيء يكرههم على الخروج أو على الظهور أو أن يتقلدوا الرداء الأخضر.
ووجه إمام وخطيب مسجد قباء رسالة إلى الحاسدين للمملكة قال فيها: “بلادنا متكاتفة متعاضدة، يعرف فيها الشعب والرعية حق الوالي، ويعرف الوالي حق الشعب”.
وفق “أخبار 24”.
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