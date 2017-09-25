تسبب غاز الفريون بتسمم عائلة في الطائف أمس، لبقاء مكيف سيارتهم في حالة التشغيل رغم إطفاء المحرك.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف بلاغا يفيد بوجود حالة تسمم بالاستنشاق، لعائلة في الهدا عند أعلى جبل الكر.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالمحافظة شادي الثبيتي أن ثلاث فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي توجهت للموقع، ليتضح تعرض العائلة لحالة تسمم نتيجة إطفاء المحرك وبقاء مكيف المركبة في وضع التشغيل، نتج عنه تسرب الغاز واستنشاقه عن طريق فتحات المكيف.
وأضاف أن ثلاثة أطفال وامرأة فقدوا وعيهم، مما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، استعادوا عقبها وعيهم قبل نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، إضافة لسائق المركبة الذي نقله المواطنون لمستشفى الهدا العسكري بالطائف قبل وصول الفرق الإسعافية.وفق “أخبار 24”.
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