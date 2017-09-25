أصيب طالب في الصف الأول الابتدائي، في مدرسة بمحافظة تنومة بحروق من الدرجة الثانية، بعد أن دفعه أحد زملائه تجاه نيران مشتعلة في مخلفات، وفق ما أكده والده، فيما فتح تعليم النماص تحقيقا في الواقعة .
وتقدم والد الطالب بشكوى عقب إصابة ابنه الخميس الماضي بحروق بليغة، مدعيا سقوط ابنه على النيران داخل ساحة المدرسة إثر دفع زميله له، نقل على إثر ذلك للمستشفى ويحتاج لعلاج وتجميل، متهمًا مسؤولي المدرسة بالإهمال والغفلة عن اشعال النيران داخل المدرسة وقت وجود الطلاب بها
من جهته، عبر مدير تعليم النماص عبد الله آل قاسم، وفقًا لـ”سبق” عن أسفه لما حدث للطالب، وأن التحقيق لا زال جاريًا، من الجهة المختصة المكلفة من التعليم، لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه.
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