يُمكن للمستخدم ضبط إعدادات زمن توقف الشاشة من ضمن الإعدادات الأساسية داخل الهاتف، كأن يعين زمن التوقف على دقيقة واحدة أو 10 دقائق مثلاً.
لكن القيام بهذه الخطوة يعني أن الشاشة ستبقى في حالة عمل دائم حتى عند عدم قيامك بمهمات معينة؛ الأمر الذي سيؤثر على عمر البطارية بشكل كبير، كما أن ضبط زمن التوقف في كل مرة تُعد مسألة مملة للغاية.
لذلك يُمكن للمستخدمين منع توقف الشاشة عند استخدام تطبيق معين؛ وبالتالي الحفاظ على عمر البطارية والتخلص من الطريقة اليدوية لضبط زمن التوقف.
وفي الحقيقة تتوفر العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدم القيام بذلك، لكن برأيي أن تطبيق Keep Screen On يُعد أحد أفضل الخيارات المتوفرة بهذا المجال، إذ يُمكنك من خلاله ببساطة شديدة إضافة التطبيقات التي تريد منع توقف الشاشة أثناء استخدامها.
وبالتالي عند استخدامك لأي تطبيق داخل الهاتف فإن زمن التوقف الأساسي سيعمل بحسب الإعدادات الافتراضية، أما حين استخدام تطبيقك المفضل فإن الشاشة لن تتوقف عن العمل مطلقاً.وفق “تواصل”.
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