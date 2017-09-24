تمتاز البازلاء بطعمها الحلو وتحتوي على العديد من المكونات الغذائية المهمة لصحة الإنسان، فهي غنية بالكربوهيدرات المركبة، والفيتامينات، والمعادن، والبروتين والألياف.
وقالت تقارير طبية: “ثمة كميات كبيرة من مضادات التأكسد والمعادن في البازلاء الخضراء؛ ما يجعلها مثالية لتعزيز مناعة الجسم والحماية من الأمراض، ولاسيما أمراض القلب والأوعية، والوقاية من الإمساك وأمراض الهضم“.
وأضافت: أن “البازلاء تساعد في الوقاية من التهابات الجسم، مثل التهاب المفاصل وداء الزهايمر، وتنظم مستوى السكر في الدم؛ نظراً لاحتوائها على كمية من الألياف الغذائية والبروتينات التي تساعد في إبطاء امتصاص السكر، أما النياسين الموجود في البازلاء فيساعد على تقليل إنتاج الكولسترول السيء“.
وتعتبر البازيلا مفيدة لتعزيز نمو الشعر وتقويته، وتحسين نضارة البشرة بفضل الفيتامينينBوC، وهي أيضاً مفيدة للوقاية من ترقق العظام.وفق “تواصل”.
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