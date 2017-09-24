تتكرر زيارة مركز التسوق مرة في الأسبوع على الأقل، إن لم تكن أكثر، وبعد تمضية ساعات في التسوق من الطبيعي أن تكون صالة الطعام هي محطة الراحة.
وتتوفر الكثير من خيارات الأكلات سريعة التحضير الغنية بالنكهات في هذه المطاعم إلى جانب الحلوى والآيس كريم، إذن، كيف يمكن أن تأكل بطريقة صحية وأنت متعب وجائع وأمامك كل هذه النكهات والمشهيّات؟
إليك أفضل الخيارات:
1- الشاورما وساندوتش الصب واي الغني بالخضروات من الخيارات الصحية لاحتوائه على الخضروات والطحينة. ويمكنك طلب صلصة قليلة الدهون للسندويش.
2- الحمص والباباغنوج من أفضل الأطباق الجانبية وأكثرها فائدة للصحة.
3- اطلب الشوربة أو السلطة بدلاً من البطاطس المقلية، واحرص على اختيار صلصلة السلطة من الأنواع قليلة الدهون.
4- في حال توفر خيارات مثل الأرز أو الخضروات المطهية على البخار اجعل لها الأولوية؛ لأنها أفضل طريقة طهي لصحتك.
5- تجنّب الدجاج المقلي، وبرغر الجبن، والبيتزا الغنية بالأجبان، والحلوى المصنّعة.
6- ابدأ طعامك بالطبق الجانبي الصحي مثل الحمّص، أو الباباغنوج، أو السلطة، أو الشوربة.
7- البروتين المشوي، سواء كان دجاجاً، أو لحماً بقرياً، أو سمكاً هو الأفضل.
8- إذا وجدت محلاً لبيع العصير الطازج احرص على اختيار فاكهة الموسم، أو تناول الشاي الأخضر، أو القهوة دون إضافة الكريمة، وفي كل الأحوال لا داعي لإضافة الكثير من السكر أو الآيس كريم.
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