أقامت روضة رواد التجديد أسبوعها التمهيدي لهذا العام 1439/1438هـ حيث حرصت على تقديم عدد من الانشطه التي جمعت مابين الترفيه و التعليم و العمل على رفع مستوى الاندماج للاطفال في بيئتهم الجديده مع بعضهم البعض و مع معلماتهم و الحرص على تهيئة جو الطمأنينه لهم وكان لتفاعل الاطفال الوقع الاجمل في قلوب طاقم الروضه وفي يوم الاثنين فعلت الروضة احتفالية عيد الاضحى المبارك لاحبائها الصغار لتشاركهم بهجة العيد في جو امتلئ بالبهجة و الفرحو اختتم الاسبوع التمهيدي في يوم الخميس بتطبيق بعض انظمة اليوم الدراسي بداية بالطابور الصباحي وتنظيم الدخول و كيفية الجلوس في الحلقه و التعرف على أركان الفصول حيث ابدى الاطفال تجاوب سريع وتفاعل متواصل في صورة تعكس مدى الاستجابه و الحماس لبداية فصل جديد بعام جديد ،و في الختام قدمت مديرة الروضة العنود الدوسري شكرها الخاص للوكيلة أ/ فاطمة الوبران على ما بذلته من جهد مضاعف طوال الاسبوعين الماضية لانجاح العمل و تقديمه بالشكل المطلوب كما قدمت شكرها وتقديرها لطاقم العمل من اداريات و معلمات على الجهود المبذولة طوال الاسبوع التمهيدي و ما تخلله من اعمال وفعاليات حازت على اعجاب الامهات والاطفال متمنيه لهم بداية عام دراسي ناجح و مليء بالانجازات للروضة.
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