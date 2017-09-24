حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تلوث الهواء لا يضر بالرئتين والقلب فحسب، بل يمكن أن يؤثر على الْكُلَى أَيْضَاً ويفاقم خطر الإِصَابَة بالفشل الْكُلَوِيّ.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة واشنطن الأمْريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (the American Society of Nephrology) العلمية.
ولتقييم آثار تلوث الهواء على الْكُلَى، تابع الباحثون ما يقرب من 2.5 مليون شخص، لفترة امتدت 8.5 من السنوات ابتداءً من عام 2004.
وأثبتت النتائج أن تلوث الهواء تسبب في وقوع 44 ألفاً و793 حالة إِصَابَة جديدة بأمراض الْكُلَى، و2438 حالة فشل كلوي بين المشاركين في الدراسة خلال فترة المتابعة.
وعزا الباحثون السبب في ذلك إِلَى الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، المنبعثة من مصادر صناعية، والتي يمكن استنشاقها فتستقر في الرئة.
ووجد الباحثون أن هذه الجسيمات الدقيقة تتلف الْكُلَى بنفس الطريقة التي تؤذي بها الرئتين والقلب، وغَالِبَاً ما تكون غير مرئية وموجودة في الغبار والأوساخ والدخان وتكون مدمرة للجسم حينما تغزو مجرى الدم.
وتوصل الباحثون إلى أن معدلات تلوث الهواء في مناطق جغرافية معينة بالولايات المتحدة سيئة للغاية، وأن الناس الذين يعيشون فيها تزيد خطورة إصابتهم بأمراض الْكُلَى.وفق “تواصل”.
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