كشفت مصادر، أن قرار إدارة النصر بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي ريكاردو غوميز، تعني أحقيته في الحصول على قيمة عقده كاملا.
وأوضحت، وفقا لـ “الرياض”، أن عقد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز مع النصر يبلغ مليونين و300 الف دولار، استلم منها مبلغ 900 الف دولار، ولا يوجد في العقد أي بند لفسخه، وهذا يعني احقيته بحصوله على عقده كاملا الذي يتبقى منه قرابة مليون و400 الف دولار.
يشار إلى أن إدارة النصر قامت بتكليف مدرب الفريق الاولمبي البرازيلي روجيريو موريس ومساعده لويس فرناندو.
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