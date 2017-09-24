ناشد المعلق الإماراتي “عامر عبد الله” الجماهير الإماراتية بتقديم المساندة للهلال مساء الثلاثاء في مواجهة الفريق أمام بيروزي الإيراني في نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي.
وأصبح الهلال ممثل العرب الوحيد في البطولة عقب توديع الأهلي المسابقة من دور ربع النهائي.
وكتب عامر عبد الله من خلال حسابه عبر تويتر:”عند الساعة 8 من مساء الثلاثاء كلنا خلف ممثل العرب الوحيد”.
وتابع:”الهلال يا هلال عزك عزنا”.
وختم:”بوظبي الثلاثاء زرقاء”.
وستغادر بعثة فريق الهلال إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب أداء تدريبيات عصر اليوم في مقر النادي.وفق “هاتريك”.
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