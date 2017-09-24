أعلنت وزارة التعليم أن عدد المبتعثين والمبتعثات بالخارج ومرافقيهم بلغ 189.2 ألف مبتعث ومرافق.
وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون البعثات من خلال إحصائية نشرتها بمناسبة اليوم الوطني، أن عدد المبتعثين والمبتعثات بلغ 114.5 ألف، فيما بلغ عدد المرافقين لهم 74.7 ألف مرافق.
وأضافت أن العدد الأكبر من المبتعثين والمرافقين يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد بها 66.8 ألف مبتعث، و35.7 ألف مرافق، تليها بريطانيا بعدد 13.7 ألف مبتعث، و15.1 ألف مرافق، ثم كندا، وأستراليا.وفق “أخبار 24”.
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