أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه لم يزل هناك معلمات من المرشحات للوظائف التعليمية، لم يقمن بإجراء المقابلة حتى الآن.
وأعرب العصيمي عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، عن أمله أن تنتهي المرشحات من المقابلات، ليتم استكمال الإجراءات وصدور قرار التعيين.
وقال: “ثقوا بأن الوزارة حريصة على مباشرتكم والمدارس بحاجة لكم، والسبب هو فعلاً عدم اكتمال مقابلات الزميلات”.وفق “أخبار 24”.
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