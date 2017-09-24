قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا ستكون زيارة تاريخية.
وصرح الجبير لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء أن موسكو و الرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، ولديهما موقف متشابه من المشاكل الإقليمية والدولية.
وتابع وزير الخارجية السعودي: “نعمل بشكل وثيق للغاية في مجال الأمن لمكافحة التطرف و الإرهاب، ولدينا رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم. ويسعى كلا البلدين للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار 2254 للأمم المتحدة”.
وأشار الوزير إلى أن البلدين يأملان أيضاً بتسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار 2216، كما يؤيدان إنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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