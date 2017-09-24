أكد أحمد العقيل أمين عام نادي الشباب أن مفاوضات التعاقد مع المدرب كارينيو بدأت عقب اعلان النادي عن اقالة المدرب الوطني سامي الجابر.
وقال العقيل في تصريحات اذاعية:” لم تبدأ إدارة الشباب بالمفاوضات مع المدرب كارينيو إلا بعد إقالة الكابتن سامي الجابر”.
وتابع:” كان هناك أكثر من اسم بجانب كارينيو، لكن تم اختيار كارينيو لتوافقه مع متطلبات نادي الشباب، هذا ما رأته إدارة النادي”.
وأضاف:” كارينيو حقق نجاحات كبيرة في الدوري السعودي وفي المنطقة أيضاً، لذلك هو الاختيار الأمثل بالنسبة لنا”.
وأتم حديثه:” يكون التوقيع النهائي مع كارينيو خلال الأيام القادمة عندما يتواجد في السعودية ونناقش معه بعض التفاصيل البسيطة”.
وختم:” سوف نستغل فترة التوقف لإطلاع المدرب الجديد كارينيو على الفريق، حيث سيبدأ مباشرة عمله بعد المباراة القادمة ، لم يتبقَّ سوى إجراءات شكلية، فليس هناك احتمالية عدم اتفاق بين إدارة الشباب والمدرب كارينيو.”.
وأعلنت إدارة نادي الشباب مساء السبت، تعيين المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب سامي الجابر.
وسوف يتواجد المدرب الأوروغوياني مع طاقمه في نادي الشباب الأسبوع المقبل، حيث سيستلم مهامه بعد مباراة الشباب والنصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل. وفق “أخبار24”.
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