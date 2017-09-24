تجاوز الأهلاويون سريعاً الأزمة الطارئة التي أحدثها المهاجم مهند عسيري في اليومين الماضيين اثر حديثه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم علمه عن سبب استبعاده من قائمة الفريق في المباراتين الأخيرتين أمام النصر والباطن ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري السعودي للمحترفين ، حيث أشار إلى أنه وصلته العديد من الأسئلة حول هذا الجانب، وقال: حقيقة لا أعلم سر الاستبعاد وهل هو فني أم اداري.
ليأتي الرد بعدها من رئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد الذي استغرب ظهور عسيري بهذا التصريح، وقال: شخصياً استغرب من مهند عسيري خروجه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وحديثه عن عدم علمه بأسباب غيابه، وللأسف هو أكثر الأشخاص علماً بسبب غيابه عن المباراتين السابقتين، وواصل رئيس الأهلي قائلاً: تم استبعاد مهند عسيري عن مباراة الأهلي والنصر في الجولة الثالثة من الدوري بقرار فني واداري مشترك لخطأ ارتكبه عسيري داخل النادي، بينما كان غيابه عن مباراة الباطن أمس الأول بقرار فني بحت، وأشار الأمير فهد بن خالد إلى أنه سيتم محاسبة عسيري حسب اللائحة الداخلية للنادي، وهو بلا شك لاعب مهم في الخارطة الخضراء وكنا نرغب بحل مشكلته داخل الأسوار إلى أن خروجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أجبرنا على الحديث وتوضيح الموقف كاملاً.
وعلمت (الجزيرة) أن إدارة النادي الأهلي سارعت أمس لحل المشكلة وتم الاجتماع باللاعب الذي قدم اعتذاره على ما بدر منه، واعداً بتقديم الاعتذار للجهاز الفني وزملائه اللاعبين عقب عودة التدريبات غداً الاثنين.
من جانب آخر أسهم الانتصار الأخير على الباطن بهدفين لهدف في تهدئة الأجواء داخل البيت الأخضر عقب سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة وجاءت ردة فعل المدرب ولاعبي الفريق وقبلهم جماهير الأهلي سعيدة بهذا الانتصار، خصوصاً وأنه كان أمام «فريق منتشي» حقق ثلاثة انتصارات في الجولات الثلاث الأولى من الدوري.
وأبدى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف سعادته بالفوز على الباطن، وقال: حققنا انتصاراً مهماً على كافة الأصعدة بداية بكونه جاء من ملعب صعب وأمام فريق يقدم نتائج مميزة في الجولات الافتتاحية للدوري، كما أن لاعبي فريقي قدموا أداء مميزاً وحافظوا على ثقتهم ورغبتهم الكبيرة في الفوز حتى الثواني الأخيرة من المباراة، وامتدح ريبروف مردود اللاعبين البدلاء في مباراة الباطن، مشيراً إلى أن الثنائي عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر قدما المطلوب منهما عقب مشاركتهما وساهما في تحقيق هدف الفوز في الثواني الأخيرة، مشيراً إلى أنهم ينتظرون عودة قائد الفريق تيسير الجاسم من الاصابة لما يمثله من ثقل داخل الفريق.
وكان ريبروف قد منح لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين عقب الفوز على الباطن مساء أمس الأول، على أن يعاود الفريق تدريباته غداً الاثنين تحضيراً لملاقاة الرائد السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
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