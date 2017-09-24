كشفت الفحوص الطبية التي أخضع لها حسام غالي محترف النصر، وجود تمزق من الدرجة الأولى في عضلة الساق، يحتاج معها للراحة من 7 إلى 10 أيام.
وكان حسام غالي، قد تعرض لإصابة في الاحماء الخاص قبيل مباراة فريقه أمام نظيره الفيحاء بالرياض والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلها ضمن الجولة الرابعة ( الوطن) بالدوري السعودي للمحترفين، وحل بديلا عنه إبراهيم غالب.
ونفت إدارة نادي النصر التفاوص مع المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس صاحب التجارب السعودية العديدة سواء مع الأخضر أو الأندية، لتدريب الفريق الكروي خلفا للبرازيلي ريكاردو جوميز الذي أقيل من منصبه في الساعات القليلة الماضية.
وقامت الإدارة النصراوية بتجهيز قائمة لعدد من الأسماء الجديدة على منطقة الخليج تمهيدا لاختيار واحدا منها لتدريب الفريق الكروي الأول بالعالمي بالفترة المقبلة. وفق “أخبار24”.
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