توقع المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن يتجاوز عدد المنتجات السكنية من المشاريع التي تشرف على إنهائها قريبا وكالة الوزارة للشؤون الفنية بالوزارة عن 53 ألف منتج بين فلل وشقق سكنية.
وأكد مندورة وفقا لـ”الحياة” أن المنتجات من مشاريع الشراكة سيتم تسليمها للمستحقين بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد، مستبعداً التركيز على المشاريع في بعض المدن التي لا تشهد أزمة إسكان واضحة.
وقال إن هناك مشاريع متنوعة المنتجات في كل من الرياض وجدة والدمام، بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، وأراض سكنية.
وحدد خمسة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها في الوقت الراهن، وهي: “مشروع إسكان مطار الرياض، ومشروع إسكان الدمام الشمالي، ومشروع إسكان الدمام، ومشروع إسكان جدة المطار، ومشروع إسكان جدة الأمير فواز شمال وجنوب”.
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