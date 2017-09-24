كشف وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عن اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قراراً بتأجيل العمل بمشروع القطار الخليجي من العام المقبل 2018 إلى 2021.
وقال إن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بحثت في اجتماعها الأخير تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، مبيناً وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية أن اللجنة خرجت من الاجتماع بقرار التأجيل، على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع في عام 2021.
وعزا الوزير الإماراتي التأجيل لرغبة الدول في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي على أعلى المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ وتشغيل سكة الحديد في دول المجلس.
وأكد استعداد الإمارات لتنفيذ المشروع في الدولة، لافتاً إلى أن هناك نحو 160 كيلومتراً من السكك الحديدية مستخدمة حالياً في الدولة، يمكن استخدامها في المشروع الخليجي الضخم. وفق “أخبار 24”.
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