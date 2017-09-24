دأت وزارة التعليم ترحيل النسخ البديلة لكتاب الدراسات الاجتماعية للمستوى الأول الثانوي، الذي تم رصد خطأ ورد في إحدى صفحاته، إلى إدارات التعليم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي إنه تم صباح اليوم الأحد ترحيل النسخ البديلة للكتاب إلى جميع إدارات التعليم بالمناطق المختلفة.
يذكر أن الوزارة كانت قد سحبت الكتاب لوجود خطأ غير مقصود ورد في صورة تظهر الأمير فيصل بن عبد العزيز خلال توقيعه على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبجانبه كائن خرافي.
وقد عبر حينها وزير التعليم عن أسفه على الخطأ غير المقصود، موضحاً أن الوزارة بدأت في طباعة نسخة مصححة من المقرر، كما شكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله. وفق “أخبار 24”.
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