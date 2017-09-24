كشف المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية خالد البستاني، عن عزم بعض الدول الخليجية تأجيل تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة إلى مطلع 2019.
وأوضح البستاني، أن الإمارات والسعودية أعلنتا عن موعد البدء في تطبيق الضريبة مطلع يناير 2018، فيما توجد مهلة لبقية الدول الخليجية حتى مطلع 2019 لاستكمال جاهزيتها، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لتأجيل الموعد المعلن سابقا.
ونفى البستاني وفقا لـ”الإمارات اليوم”، وجود أي تأثيرات سلبية لتأجيل التطبيق من بعض الدول، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخليجية الموحدة تضمنت إجراءات وشروطاً تنظم وتحدد آلية التعامل مع شراء السلع والبضائع التي تخضع للضريبة، في حال قامت دولة بالتطبيق، وأخرى أجلت ذلك
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