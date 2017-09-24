نفذت وزارة الداخلية اليوم “الأحد” حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بدهسه بالسيارة وذلك بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الشريف أقدم على قتل المواطن عبيد بن محمد بن هاشم العيافي، وذلك بدهسه بالسيارة عمداً مما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأبانت أنه تم تأجيل تنفيذ القصاص إلى حين بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل، واتفاق الورثة على طلب القصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار 24”.
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