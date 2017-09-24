تواصل المملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، في مختلف المناطق والمحافظات، حيث توشحت العديد من المباني الحكومية وناطحات السحاب والملاعب والمجمعات التجارية والقصور الأثرية باللون الأخضر.
والتقطت عدسات المصورين، صورا مبهرة للعروض الضوئية وتلون المباني بالأخضر واكتسائها بصور خادم الحرمين وولي العهد وصور المؤسس.
وأقامت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع هيئة الترفيه مساء أمس كرنفالاً وطنياً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وبدأ الكرنفال بأغنية “رفرف يالأخضر” شارك فيها 11 فناناً من كبار الفنانين السعوديين والخليجيين أعقبها وصلات غنائية ثم قصيدة وطنية.
كما شهدت عروض الضوء والصوت بمنطقة حائل إقبالاً من المواطنين والمواطنات والمقيمين وذلك في موقع قصر القشلة الأثري.
وتفاعل الحضور مع الأهازيج والقصائد الوطنية التي تحكي نهضة المملكة تخللها عروض وإضاءات الليزر، التي صاحبت عروض الضوء والصوت التي غطت المساحات المجاورة لقصر القشلة الأثري. وفق “أخبار 24”.
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