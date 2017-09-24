طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عدداً من الحلول للمتعثرين في سداد الأقساط العقارية، تهدف للحد من زيادة الأقساط الشهرية عليهم، من بينها تمكينهم من تحويل مديونياتهم إلى ممول عقاري آخر.
وطالبت “ساما” في تعميم لها صدر مؤخراً البنوك باتخاذ إجراءات للعناية بالمتعثرين المستفيدين من منتجات التمويل ذات التكلفة المتغيرة، داعية وفقاً لصحيفة “الوطن” البنوك لتقديم عدد من الخيارات للمتعثرين من ضمنها تحويل العقد المتغير إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.
وشددت على ضرورة تفعيل إجراءات العناية بالعملاء، وتقديم خيار أو أكثر للعميل، إضافة لخيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، وخيار تحويل عقد التمويل إلى عقد بتكلفة ثابتة.
وأكدت “ساما” أهمية ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل تكلفة أو رسوماً إدارية إضافية عن الفترة المتبقية، وفقاً لأحكام السداد المبكر.
وطالبت بتزويدها بتقارير وافية خلال 10 أيام تتضمن قائمة بالعملاء الأفراد الذين تأثروا بالمديونيات خلال العامين الحالي والماضي، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت بشأنهم.وفق “أخبار 24”.
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