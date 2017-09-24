توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات منطقة الباحة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة قد تتخللها سحب ممطرة.
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