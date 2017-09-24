ذكرت مصادر أن اللجنة القانونية التي شكلتها وزارة التعليم للتحقيق في ظهور صورة “كائن خرافي” بجوار الملك فيصل، رحمه الله، بإحدى المناهج الدراسية، تمكنت من تحديد المسؤول عن الخطأ، مُلزمةً إياه بسحب النسخ الموجودة بالمدارس وإعادة طباعة نسخ جديدة.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، إن الوزارة حملت متعهداً مسؤولية الخطأ، لافتةً إلى أن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي عقد اجتماعاً طارئاً مع المتعهد اتخذ خلاله قراراً بإلزام الأخير بطباعة كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي من جديد وسحب النسخ الموجودة.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل أيام سحب مقرر الدراسات الاجتماعیة الوطنیة بالمستوى الأول الثانوي، لوجود خطأ غیر مقصود به في طباعة صورة الملك فيصل داخل المنهج، حيث عبر حينها الوزير عن أسفه على الخطأ، معلناً تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
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